Stefano De Martino la notizia dalla Rai dopo la puntata di Stasera tutto è possibile

Una serata da incorniciare per Stefano De Martino, che continua a macinare successi su Rai 2 alla guida di Stasera tutto è possibile. Il varietà, tornato in onda con una nuova puntata, ha confermato il suo momento d’oro, registrando ascolti in costante crescita e consolidando una leadership sempre più evidente nel panorama televisivo della prima serata. Il dato più sorprendente emerge però dal confronto diretto con la concorrenza. La trasmissione guidata da Stefano De Martino ha infatti dominato la serata, superando nettamente anche la programmazione della rete ammiraglia. Su Rai 1 andavano in onda le battute finali della serie Morgane – Detective Geniale, giunta alla quinta stagione, che si è fermata a una media di 1 milione e 463 mila spettatori con il 9,20% di share. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Ci voleva Stefano De Martino per far ammettere ad alcuni che il mercoledì di Rai 1 è spento. E lo è da anni, non da 4 settimane. Peccato che gli stessi non l’hanno mai sottolineato quando dovevano esaltare altri show appositamente collocati al mercoledì #Sta x.com