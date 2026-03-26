Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati fotografati mentre si trovavano insieme al concerto di Rosalia. L'evento si è svolto ieri e i due sono stati immortalati dai paparazzi in compagnia l’uno dell’altra. Non sono state fornite altre informazioni sulla natura del loro rapporto.

Un possibile flirt o un'amicizia? Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati paparazzati ieri insieme al concerto di Rosalia Solo poco tempo fa alcune indiscrezioni parlavano di unpossibile flirt tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani. Ebbene oggi abbiamo un altro indizio che lo potrebbe provare. Ieri sera, 25 marzo,il conduttore e la comica si trovavano entrambi ma soprattutto insieme al concerto di Rosaliaa Milano, quello che la stessa popstar spagnolaha dovuto fermare a causa di un’intossicazione alimentare. Nonostante ciò, la presenza dei due non è passata inosservata tanto che i fan hanno catturato il momento insieme: una situazione sicuramente non lavorativa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stefano De Martino e Brenda Lodigiani avvistati al concerto di Rosalia insieme

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Grande successo per lo show di Stefano De Martino, Stasera Tutto è Possibile, ormai è una garanzia per Rai2 Diventato un appuntamento imperdibile per chi vuole godersi qualche ora spensierata davanti alla tv. Infatti vince la prima serata con 2.150.000 spe - facebook.com facebook

Ci voleva Stefano De Martino per far ammettere ad alcuni che il mercoledì di Rai 1 è spento. E lo è da anni, non da 4 settimane. Peccato che gli stessi non l’hanno mai sottolineato quando dovevano esaltare altri show appositamente collocati al mercoledì #Sta x.com