Nuovo appuntamento con Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino e in onda mercoledì 25 marzo su Rai 2. Il programma non ha regole, né vincitori o vinti. La parola d’ordine è solo una: divertirsi, tra leggerezza e risate nelle varie prove. Dove si divertono gli ospiti, il conduttore ma soprattutto il pubblico. Giovanni Esposito show. Voto 8. L’assenza di Biagio Izzo – impegnato in tournee – si fa sentire. Ma per fortuna a rimpiazzarlo c’è un fuoriclasse come Giovanni Esposito. Stesse origini e stessa energia: quella comicità napoletana che, insieme a Francesco Paolantoni, è diventata una delle colonne portanti di Stasera tutto è possibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stasera tutto è possibile, pagelle 25 marzo: De Martino rischia Sanremo (7), Esposito show (8)

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