Al Tribunale di Avellino si è svolta questa mattina un’udienza riguardante un procedimento per stalking e minacce. L’istanza presentata dalla difesa per ottenere misure alternative è stata rigettata dal giudice, che ha deciso di mantenere in vigore le misure cautelari originarie. Il procedimento è stato istruito ai sensi del Codice Rosso, la normativa del 2019 che prevede norme più severe a tutela delle vittime di violenza.

Codice Rosso applicato senza deroghe: la sentenza attesa a maggio. Centrale il sostegno della famiglia della vittima Il giudice ha rigettato tutte le istanze presentate dalla difesa dell'imputato, escludendo qualsiasi forma di misura alternativa alla detenzione.Nel corso dell'udienza non sarebbero emersi elementi sufficienti a giustificare un'attenuazione del regime cautelare: nessun segnale concreto di ravvedimento, nessuna circostanza nuova tale da modificare il quadro già delineato nelle fasi precedenti del procedimento. La vicenda ha alle spalle anni di tensioni.La vittima, nel corso di questo lungo iter giudiziario, ha potuto contare sul sostegno attivo del fratello, che si è adoperato perché la situazione trovasse una risposta concreta nelle sedi competenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Stalking ad Avellino, niente misure alternative: giudice rigetta le istanze della difesa

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