. Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 26 marzo 2026. Anticipazioni e ospiti. Tra gli ospiti della puntata, Vittoria Puccini tra i protagonisti del nuovo film di Carlo Verdone “Scuola di seduzione”, e la Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 26 marzo 2026

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Aggiornamenti e notizie su Geppi Cucciari

Temi più discussi: Splendida Cornice 2025/26 - Dargen D'Amico: Leggevo i giornali nei bar di periferia - 19/03/2026 - Video; Geppi Cucciari torna con Splendida Cornice; Splendida cornice, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e ospiti in scaletta; Splendida Cornice, gli ospiti del 19 marzo: Milly Carlucci, i The Jackal.

Vittoria Puccini e Noemi a Splendida Cornice stasera su Rai 3Stasera in prima serata su Rai 3 Geppi Cucciari torna con Splendida Cornice. Tra gli ospiti Vittoria Puccini e Noemi. corrierenazionale.it

Splendida Cornice: gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 26 marzoSatira, cultura e intrattenimento a Splendida Cornice di Geppi Cucciari, in onda oggi, giovedì 26 marzo, alle 21.20 su Rai 3. comingsoon.it

Un bel ricordo a #splendidacornice con Geppi Cucciari - facebook.com facebook

Stasera Milly Carlucci sarà ospite di Geppi Cucciari a #SplendidaCornice. Nello show di Geppi parteciperanno anche i The Jackal, Dargen D’Amico, il cantante e autore britannico Limahl, il trio musicale internazionale L’Antidote, Paolo Di Paolo, Jacopo Vene x.com