Nella notte, un forte vento ha provocato danni a uno dei due campi da tennis del Centro sportivo Menotti di Spezzano, causando la scopertura di una parte della struttura. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare i danni e iniziare le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Danneggiata la copertura nella notte. Il Comune interviene per la messa in sicurezza Il forte vento della notte scorsa ha danneggiato uno dei due campi da tennis, Centro sportivo Menotti di Spezzano. Il telo di copertura si è rotto più punti e ha provocato lo scoperchiamento del campo da gioco. Ora entrambi i campi da tennis del Centro sono inagibili (il primo era stato danneggiato dal maltempo di gennaio 2025). I servizi del Comune di sono subito attivati per mettere in sicurezza la zona, intervenendo in particolare sul quadro elettrico e per togliere l’intera copertura. Appena possibile si procederà a richiedere i preventivi per sistemare entrambe le strutture e per valutare i fondi dei due campi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Spezzano, il vento scoperchia il campo da tennis del Centro Menotti

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