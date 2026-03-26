Spezia D’Angelo dà subito la carica | Tutti uniti crediamo nella salvezza

Il tecnico della squadra ha parlato ai giocatori alla ripresa degli allenamenti, sottolineando l'importanza di restare uniti e di mantenere la determinazione. Ha ribadito che è vietato mollare e ha invitato a lottare fino all'ultimo minuto, confidando nel possibile risultato positivo. Le sessioni si sono svolte ieri a Follo, con l’obiettivo di preparare le prossime partite.

Parola d’ordine: "Vietato mollare". È l’imperativo che mister Luca D’Angelo, alla ripresa degli allenamenti ieri a Follo, ha cercato di trasmettere ai suoi giocatori: "Non arrendersi mai, lottare fino all’ultima stilla di sudore, credendo fortemente nel miracolo salvezza ". Si riparte, dunque, dalle componenti tanto care a D’Angelo e agli spezzini: passione, cuore, coraggio, la determinazione, la cattiveria agonistica. È su questi punti che, per una buona mezz’ora prima della seduta, il tecnico abruzzese ha fatto perno, cercando di trasmettere agli atleti anche un po’ di indispensabile serenità, fondamentale per affrontare con lucidità le 6 ‘finali’ che residuano da qui alla fine del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spezia D’Angelo dà subito la carica: "Tutti uniti, crediamo nella salvezza" Articoli correlati "Grande gruppo, tutti crediamo di arrivare alla salvezza""Siamo un grande gruppo, ci metto la mano sul fuoco che credono tutti in un’unica cosa che è la salvezza e ce la metteremo tutta per raggiungerla". Cremonese, Barbieri carica la squadra: “Uniti per la salvezza, non mollare mai” e occhi ai nuovi arrivi.La Cremonese, reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta nella 24ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26, guarda con determinazione al... Tutto quello che riguarda Spezia D'Angelo dà subito la carica... Temi più discussi: Luca D’Angelo torna alla guida dello Spezia dopo 139 giorni; Spezia, D’Angelo torna in panchina: richiamato dopo l’esonero di novembre; Serie B, doppio cambio in panchina: Padova e Spezia si affidano a Breda e D'Angelo; D’Angelo ritorna a Follo: pranzo e poi allenamento con lo Spezia. Spezia, esonerato Donadoni: torna Luca D’Angelo sulla panchina aquilottaSpezia, esonerato Donadoni: il club richiama Luca D’Angelo in panchina. Tutti i dettagli sul cambio e le prossime sfide delle Aquile. tag24.it Spezia, Donadoni verso l'esonero: D'Angelo preallertato per il ritorno in panchinaDonadoni a rischio esonero dopo la decima sconfitta, il presidente Stillitano decide il suo futuro mentre D’Angelo è già stato preallertato ... it.blastingnews.com Città della Spezia - facebook.com facebook Scossa di magnitudo 4 a Massa: chiuse le scuole. Evacuati Comune e Provincia a Spezia x.com