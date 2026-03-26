Uno spettacolo che prende le mosse dal mito di Io, sacerdotessa amata da Zeus, trasformata in giovenca per essere sottratta all’ira di Era. Costretta a una fuga incessante, Io attraversa terre e identità in una corsa senza fine che si fa metafora del desiderio di liberazione e affermazione del sé. Sabato 28 (ore 21) e domenica 29 marzo (ore 18) al Piccolo Teatro della Città di Catania va in scena “Io – Una corsa infinita”, scritta da Costanza Di Quattro, diretta da Cinzia Maccagnano e interpretata da Alessandra Salamida. Lavicenda viene rielaborata in chiave contemporanea, dando voce a una protagonista che rievoca il mito per raccontare una condizione di disorientamento, conflitto e rinascita. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Spettacolo "Io - Una corsa infinita"

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