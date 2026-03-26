Speciale – Meglio non essere nella lista di Israele

In un nuovo speciale, si analizzano le conseguenze di essere inseriti o meno nelle liste di Israele. Si approfondiscono le dichiarazioni di Donald Trump e si esaminano le conseguenze dell’uccisione del comandante della marina iraniana. Le notizie si concentrano su eventi recenti e su come queste decisioni influenzino le relazioni internazionali e le dinamiche di sicurezza nella regione.

Cerchiamo di prendere sul serio Donald Trump, e poi: il comandante della marina iraniana ucciso, e un carico di droni russi Cerchiamo di prendere sul serio Donald Trump, e poi: il comandante della marina iraniana ucciso, e un carico di droni russi. Si continua a parlare di negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump continua a mandare marines in Medio Oriente. Intanto Giorgia Meloni cerca gas naturale Donald Trump ha annunciato che sono in corso negoziati con l'Iran e si è rimangiato le minacce, ma potrebbe essere un bluff Vedremo cosa succederà da qui a lunedì sera nello stretto di Hormuz, mentre l'Iran ha aumentato gli attacchi contro Israele. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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