Sos Terra | Il futuro siamo noi La scelta di cambiare rotta

Durante un progetto scolastico dedicato alle questioni ambientali, si è analizzato come l'inquinamento stia modificando concretamente il nostro ambiente. La discussione si è concentrata sull'impatto delle attività umane sulla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, evidenziando come questi problemi siano ormai parte della realtà quotidiana. La riflessione ha portato alla consapevolezza della necessità di intervenire per cambiare rotta.

Approfondendo le tematiche ambientali per un progetto scolastico, abbiamo riflettuto sul fatto che l’inquinamento non è solo il capitolo di un libro, ma la realtà che, ormai da tempo, sta trasformando il mondo in cui viviamo. Così abbiamo deciso che non potevamo più restare a guardare: se il pianeta è malato, la cura siamo noi. L’aria che respiriamo nelle nostre città è spesso una miscela di polveri sottili. L’inquinamento atmosferico non è solo un problema che riguarda le grandi industrie, ma è legato anche alle nostre scelte quotidiane. Abbiamo capito che semplicemente usare la bicicletta o andare a piedi, anziché chiedere un passaggio in auto ai genitori, può fare la differenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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