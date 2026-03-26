Dopo il referendum costituzionale, i sondaggi mostrano un sorpasso del Campo Largo da parte di Fratelli d’Italia, che raggiunge il 28,2%. La Supermedia delle intenzioni di voto riflette un cambiamento rispetto alle rilevazioni precedenti, mentre il risultato del referendum ha già avuto ripercussioni sul panorama politico nazionale.

AGI - Prima Supermedia dopo il referendum costituzionale, il cui risultato ha già iniziato a terremotare il quadro politico. Nonostante il numero di rilevazioni sia ancora limitato (durante le due settimane che hanno preceduto il referendum, quasi nessun istituto ha pubblicato dati sulle intenzioni di voto ai partiti) si intravedono già delle tendenze interessanti: su tutte, il calo di FdI al 28,2% (il dato peggiore dalle Europee 2024) e la crescita di M5s (+1,3% rispetto a un mese fa). Ma soprattutto, in termini aggregati, il sorpasso del 'campo largo' (Pd-M5s-Avs-Iv+Ee) rispetto al centrodestra. NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di tre settimane fa (5 marzo 2026). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - 'Sorpasso' del Campo Largo. Fratelli d'Italia è al 28,2%

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