Ludwig van Beethoven è morto il 26 marzo 1827, con cause che coinvolgono più elementi. La sua morte è attribuita a una predisposizione ereditaria alle malattie del fegato, a un’infezione da virus dell’epatite B contratta negli ultimi mesi di vita e a un consumo prolungato di alcol. Tre fattori che, combinati, hanno contribuito al suo decesso.

Tre fattori combinati hanno spento la vita di Ludwig van Beethoven, morto il 26 marzo 1827: una predisposizione ereditaria alle malattie del fegato, un’infezione da virus dell’epatite B contratta negli ultimi mesi e un consumo prolungato di alcol. A stabilirlo non è una testimonianza storica, ma la genetica: un team internazionale guidato da Tristan Begg dell’Università di Cambridge ha sequenziato il genoma completo del compositore a partire da cinque ciocche di capelli autentiche, pubblicando i risultati sulla rivista Current Biology. Un monumento dedicato a Beethoven nella sua città natale, Bonn (fonte: Pexels) Tutto inizia il 6 ottobre 1802. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sordo e con il fegato a pezzi? Com’è morto davvero Ludwig van Beethoven (la risposta è nei capelli)

Articoli correlati

Stefano De Martino, com’è morto davvero il papà: “Lui è a pezzi”A distanza di una settimana dalla scomparsa di Enrico De Martino, il dolore resta vivo e si arricchisce di nuovi dettagli che aiutano a comprendere...

Leggi anche: Stefano De Martino “a pezzi, tutto troppo veloce”. Com’è davvero morto il padre

Altri aggiornamenti su Sordo e con il fegato a pezzi Com'è...

Beethoven è diventato sordo per colpa del vino: il risultato di una ricerca su due ciocche di capelliEra il 7 maggio 1824. Ludwig van Beethoven, oramai 53enne, salì sul palco del Theater am Kärntnertor di Vienna per dirigere la prima mondiale della sua Nona Sinfonia. Un’opera che avrebbe completato, ... ilfattoquotidiano.it

Perché Beethoven era sordo? Ora sappiamo che aveva l’heavy metal in corpoPerché il compositore classico Ludwig van Beethoven era sordo? Secondo un’analisi condotta su alcune ciocche dei suoi capelli, conservate fino ai giorni nostri, sarebbero stati rilevati livelli ... greenme.it