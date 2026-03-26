Sono sei le zone a vigilanza rafforzata a Torino | cosa succede all’interno

A Torino sono state istituite sei aree soggette a vigilanza rafforzata dal prefetto, in base a un decreto-legge approvato il 24 febbraio 2026. La misura è stata adottata per garantire maggiore controllo e sicurezza nelle zone interessate. La decisione riguarda specifiche aree della città e si inserisce in un intervento di potenziamento delle misure di sicurezza pubblica.

Il provvedimento entrerà in vigore martedì 31 marzo. Aumenteranno anche i controlli A Torino il prefetto Donato Cafagna, in attuazione del decreto-legge del 24 febbraio 2026 n.23 ("disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica”), ha istituito sei zone a vigilanza rafforzata. Il provvedimento entrerà in vigore martedì 31 marzo. In quelle zone, le forze dell’ordine possono allontanare persone che tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, denunciate negli ultimi cinque anni per gravi reati contro la persona e il patrimonio, per stupefacenti o per utilizzo improprio di armi o di strumenti di offesa. L’ordine... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Sono sei le zone a vigilanza rafforzata a Torino: cosa succede all’interno Articoli correlati Restano le “zone rosse”. Almeno un altro mese di vigilanza rafforzataAncora una proroga delle "zone rosse", le aree di Bergamo a vigilanza rafforzata per motivi di sicurezza. Leggi anche: Napoli, in cinque aree “Zone a Vigilanza Rafforzata” Tutto quello che riguarda Sono sei le zone a vigilanza rafforzata... Discussioni sull' argomento Verona: chiuso bar in zona stadio, 6 indagati per spaccio di cocaina; A Milano i quartieri popolari hanno votato No; Dove parcheggiare a Bologna; Siena, inaugurata la postazione interrata per la raccolta dei rifiuti di viale Fruschelli. "Era doveroso ottemperare alla richiesta della Meloni, le dimissioni sono sempre un fatto soggettivo". A parlare del passo indietro di Daniela Santanché è stato l'ex ministro della Cultura, esponente di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale della Campania, Gen - facebook.com facebook Il sillogismo è sbagliato. I membri del Parlamento sono di parte e politicizzati, sono eletti su liste contrapposte, dopo qualche anno possono essere mandati a casa e sono sottoposti alla giustizia ordinaria come ogni cittadino non appena decadono dal loro inc x.com