Sommersi dalle preoccupazioni | è arrivato il momento di Martinez?

Yann Sommer, portiere di lunga esperienza, si trova ora al centro di un possibile cambio di squadra. Dopo aver giocato per diversi club e aver accumulato numerose presenze in campo, si discute sulla sua presenza futura in una nuova formazione. La situazione attuale riguarda principalmente le decisioni dei dirigenti e le tempistiche per un eventuale trasferimento.

Yann Sommer non è certo un portiere che ha bisogno di presentazioni. Una carriera ricca di soddisfazioni tra Basilea, Bundesliga e nazionale svizzera, ma arrivato al terzo anno in nerazzurro sembra per lui giunta la fine dell’avventura ad Appiano Gentile, con l’addio a fine stagione sempre più probabile. Dopo essere stato protagonista dello Scudetto della seconda stella e delle parate decisive in Champions League (monumentale quella su Yamal), anche quest’anno Sommer si sta rivelando un fattore, ma in negativo. I numeri di Sommer. Se l’Inter guarda alla classifica con ottimismo, sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli, dall’altra parte il periodo in calo e alcune incertezze possono far tornare i fantasmi della passata stagione chiusa senza trofei. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Sommer(si) dalle preoccupazioni: è arrivato il momento di Martinez?

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