Il 26 marzo 2026, si è diffusa la notizia di un nuovo episodio di sabotaggio compiuto dagli 007 ucraini contro le forze militari russe. Questa volta, il metodo scelto riguarda le solette riscaldate inserite all’interno degli stivali dei soldati russi. Il sabotaggio si aggiunge ad altri attacchi precedenti, che avevano coinvolto oggetti come gli occhiali con esplosivo.

Kiev, 26 marzo 2026 – Dopo gli occhiali con esplosivo, ecco le scarpe. L’ultimo sabotaggio ‘creativo’ degli 007 ucraini ha messo nel mirino le forniture di solette riscaldate destinate ai militari russi. Secondo quanto riporta il sito di difesa ucraina Militarnyi, all’inizio di questo mese i servizi di Kiev sono riusciti ad inviare alle unità militari russe impegnate sul campo decine di migliaia di suole ‘minate’. Ognuna conteneva dai 10 ai 15 grammi di tritolo. Materiale sufficiente a far saltare in aria le gambe di un soldato durante il combattimento. I kit sono arrivati a destinazione, secondo la ricostruzione ucraina, grazie all’aiuto di collaboratori russi e une rete di fondazioni benefiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Solette esplosive per gli stivali dei soldati russi: l’ultimo sabotaggio ‘creativo’ degli 007 ucraini

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