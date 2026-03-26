Soffri di insonnia? La causa potrebbe essere lo specchio in camera da letto

Una persona su cinque riferisce di soffrire di insonnia, un disturbo che può essere influenzato da diversi fattori ambientali. Recenti studi suggeriscono che la presenza di uno specchio in camera da letto potrebbe contribuire ai problemi di sonno, anche se le ragioni specifiche non sono ancora state chiarite. La relazione tra l’oggetto e il riposo notturno è al centro di un dibattito tra esperti del settore.

Soffrite d'insonnia e non riuscite a uscirne? Il problema potrebbe essere lo specchio in camera da letto: ecco per quale motivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Se non riesci a rilassarti in camera da letto, il problema potrebbe essere l’illuminazioneIn camera da letto non riesci proprio a rilassarti, neppure al termine di una giornata super intensa? Il problema potrebbe essere l'illuminazione. Nascondeva la droga in camera da letto: arrestato 41enneNell’ambito delle incessanti ed articolate attività finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con... Tutto quello che riguarda Soffri di insonnia La causa potrebbe... Come evitare che delle notti di sonno irrequieto si trasformino in insonniaStress, cattive abitudini e ansia possono trasformare delle notti difficili in insonnia cronica. Un numero crescente di ricerche spiega gli effetti sul corpo e come rompere il circolo vizioso. nationalgeographic.it Insonnia degli anziani disturbo sottovalutato, i consigli di GarattiniL’insonnia negli anziani è un disturbo molto diffuso, spesso sottovalutato o considerato una conseguenza inevitabile dell’età. In realtà si tratta di una vera e propria condizione clinica che può comp ... adnkronos.com