A Verona riprende l’evento “Soffitte in piazza”, promosso dal Comune in collaborazione con la Pro Loco locale. L’iniziativa si svolge nelle piazze della città, coinvolgendo cittadini e visitatori. La manifestazione è stata annunciata ufficialmente dal Comune e si svolgerà nelle prossime settimane secondo un calendario stabilito.

Riparte a Verona “Soffitte in piazza”, l’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco cittadina. L’edizione 2026 si svolgerà dal 28 marzo al 7 novembre, con quasi trenta appuntamenti distribuiti in tutte le Circoscrizioni. La manifestazione si conferma un appuntamento dedicato al riuso, alla sostenibilità e alla socialità, offrendo ai cittadini occasioni di incontro e di scambio, oltre alla possibilità di dare nuova vita a oggetti inutilizzati. Negli anni, l’evento ha registrato una crescente partecipazione, diventando un punto di riferimento per la vita dei quartieri e per la promozione dell’economia circolare. Il calendario prenderà il via dalla sesta Circoscrizione, a Borgo Venezia, e si svilupperà progressivamente in tutta la città, coinvolgendo sia le aree centrali sia quelle periferiche. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - "Soffitte in piazza" a Verona

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