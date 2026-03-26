Sisma 4 milioni di danni per i cimiteri di Sant' Orfeto Rancolfo e Solfagnano | approvato piano ricostruzione

Dopo il terremoto del 9 marzo 2023 che ha interessato l'area di Perugia Nord e Umbertide, sono stati stimati circa 4 milioni di euro di danni ai cimiteri di Sant'Orfeto, Rancolfo e Solfagnano. La ricostruzione comprende interventi di riparazione e riqualificazione, che riguardano anche queste strutture, oltre alle circa 200 abitazioni e attività colpite dal sisma. È stato approvato un piano specifico per questi interventi.

La ricostruzione dopo il sisma del 9 marzo 2023, che ha colpito l'area di Perugia Nord e Umbertide provocando il danneggiamento di 200 tra abitazioni e attività, passa anche per gli interventi di riqualificazione dei cimiteri, dove i danni sono stati numerosi. La giunta comunale di Perugia ha approvato, su proposta dell’assessore con delega alla protezione civile Francesco Zuccherini, il documento di indirizzo alla progettazione per il ripristino dei manufatti danneggiati all’interno dei cimiteri di Sant’Orfeto, Solfagnano e Rancolfo. Infine, nel camposanto di Solfagnano sono state rilevate delle lesioni, anche passanti, sui paramenti murari dei blocchi loculi, il distacco di cornici e lesene, il crollo di porzioni di coperture e danni diffusi agli architravi dei loculi con conseguente danneggiamento dei rivestimenti e delle lapidi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Sisma, 4 milioni di danni per i cimiteri di Sant'Orfeto, Rancolfo e Solfagnano: approvato piano ricostruzione Articoli correlati 6 milioni per 4 chiese: il piano di ricostruzione post-sismaNel cuore dell’Umbria, quasi sei milioni di euro sono stati ufficialmente destinati al recupero di quattro edifici religiosi danneggiati dal sisma... Ricostruzione post sisma: 1,6 milioni di euro al Comune di Todi per cinque interventi di recuperoIl Comune di Todi beneficiario di un importante finanziamento per la ricostruzione post-sisma. Contenuti utili per approfondire Sisma 4 milioni di danni per i cimiteri... Partita la ricostruzione della Rsa di San Ginesio. Struttura fondamentale per le aree interne. Un investimento di 7,4 milioniAll’avvio del cantiere erano presenti il governatore Francesco Acquaroli, l’assessore all’Edilizia sanitaria Francesco Baldelli, l’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro, il sindaco di San Ginesio ... corriereadriatico.it A tre anni dal sisma in alta Umbria, 'ora ricostruiamo'(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Istituzioni e cittadini riuniti al cva di Sant'Orfeto, frazione alle porte di Perugia, nel giorno del terzo anniversario dal sisma del 9 marzo 2023. Per l'occasione i Comuni ... msn.com