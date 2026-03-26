Sinner-Tiafoe | orario precedenti e dove vederla in tv

Il 26 marzo, a Miami, si disputa il match di quarti di finale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe. La partita sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’incontro dal vivo. Questo confronto rappresenta una delle fasi decisive del torneo, che vede protagonisti alcuni dei migliori tennisti del circuito.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Miami. Oggi, giovedì 26 marzo, il tennista azzurro sfida lo statunitense Frances Tiafoe – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Sinner arriva alla sfida dopo aver battuto Dzumhur all'esordio, Moutet al terzo turno e Michelsen agli ottavi. Tiafoe invece ha eliminato Cazaux, Mensik, mattatore proprio di Jannik a Doha, e Atmane. La sfida tra Sinner e Tiafoe è in programma oggi, giovedì 26 marzo, alle 18 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con l'azzurro che guida il parziale con un netto 4-1. L'ultimo match risale alla finale del Masters 1000 di Cincinnati del 2024, quando Sinner si impose in due set. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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