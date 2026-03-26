Sinner-Tiafoe in diretta LIVE in campo dalle 18 a Miami Open | in palio un posto in semifinale

Alle 18 si gioca il match tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe nei quarti di finale del Miami Open 2026. Sinner, attualmente al secondo posto nel ranking mondiale e vincitore di Indian Wells, affronta Tiafoe, numero 20 del ranking, in un incontro che assegna un posto in semifinale nel torneo Masters 1000. La partita sarà trasmessa in diretta.

Sinner sfida Frances Tiafoe nel match dei quarti di finale di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian Wells prosegue nel secondo Master 1000 americano sfidando lo statunitense, numero 20 al mondo. Con la vittoria di oggi Sinner accederebbe alle semifinali del torneo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sinner-Michelsen in diretta LIVE, in campo dalle 21 a Miami Open: Jannik in campo negli ottavi di finaleSinner sfida Michelsen nel match degli ottavi di finale di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian... Sinner-Medvedev in diretta LIVE, in campo dalle 22 a Indian Wells: in palio c’è il titoloSinner sfida Medvedev nella finale di Indian Wells Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master 1000... Una selezione di notizie su Sinner Tiafoe in diretta LIVE in campo... Temi più discussi: Jannik Sinner - Frances Tiafoe al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita dei quarti in diretta · Tennis ATP; Sinner-Tiafoe: orario, precedenti e dove vederla in tv; Miami, Sinner contro Tiafoe per la semifinale: le curiosità; Masters Miami, Sinner attende Tiafoe: il servizio trascina l'azzurro. Sinner-Tiafoe: orario, diretta e dove in tv e streaming i quarti di Miami in tempo realeL'azzurro va a caccia del Sunshine Double e sfida l'americano nei quarti di finale del secondo Masters 1000 della stagione ... tuttosport.com Sinner-Tiafoe oggi in tv, ATP Miami 2026: orario giovedì 26 marzo, programma, streamingDopo il tour de force a cui è stato sottoposto tra sedicesimi ed ottavi del torneo ATP Masters 1000 di Miami, l'azzurro Jannik Sinner, ha goduto di un ... oasport.it Ostacolo Tiafoe sulla strada di Sinner: l'americano uno dei pochi ad 'irritare' Jannik x.com Quarti di finale a Miami per Jannik Sinner Questa sera alle 18:00 (ora italiana) sfida Frances Tiafoe In palio un posto in semifinale dell’ATP Miami Open. Match da non perdere. Vediamo se Jannik continua la corsa - facebook.com facebook