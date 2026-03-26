sinner tiafoe i precedenti ritorna la sfida dopo quasi due anni

Dopo quasi due anni, torna ad affrontarsi sul campo Jannik Sinner e Frances Tiafoe. I due giocatori si sono incontrati cinque volte in passato, stabilendo un rapporto competitivo che si ripropone ora in una nuova sfida. La loro rivalità si è sviluppata nel corso degli anni, con incontri che hanno lasciato un segno nel loro percorso tennistico.

Sono cinque i precedenti tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe nel corso della loro storia tennistica. In buona sostanza, si tratta di una sfida che si rinnova fin dagli esordi dell’attuale numero 2 del mondo sul circuito maggiore, ma anche dalle prime fasi della carriera ad alto livello dell’americano. E oggi i due aggiungono un altro capitolo nel pomeriggio di Miami, ai quarti di finale. Bisogna riavvolgere il nastro della memoria fino al 2019. Sinner, al tempo, si stava praticamente affacciando sull’ATP Tour, Tiafoe era già nei primi 50 del ranking mondiale e aveva già vinto un 250 (Delray Beach 2018), nonché raggiunto i quarti agli Australian Open e a Miami ancora proprio nel 2019. 🔗 Leggi su Oasport.it

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