Sinner smash da fondocampo con Tiafoe | sentite la reazione di Miami

Durante i quarti di finale del Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha eseguito uno smash da fondocampo che ha suscitato l’ammirazione del pubblico, che ha reagito con un “Ohhh” di sorpresa. L’episodio si è verificato durante lo scambio con l’avversario, attirando l’attenzione di chi seguiva il match. La vittoria di Sinner contro Tiafoe è stata caratterizzata anche da questa azione spettacolare.