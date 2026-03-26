Sinner smash da fondocampo con Tiafoe | sentite la reazione di Miami
Durante i quarti di finale del Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha eseguito uno smash da fondocampo che ha suscitato l’ammirazione del pubblico, che ha reagito con un “Ohhh” di sorpresa. L’episodio si è verificato durante lo scambio con l’avversario, attirando l’attenzione di chi seguiva il match. La vittoria di Sinner contro Tiafoe è stata caratterizzata anche da questa azione spettacolare.
Uno dei punti più belli della vittoria di Jannik Sinner contro Frances Tiafoe nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami: uno smash da fondocampo accolto con un "Ohhh" di stupore dal pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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