Sinner ingiocabile spazza via Tiafoe e vola in semifinale a Miami

Da ilgiornaleditalia.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'italiano ha dominato l'incontro contro Tiafoe, vincendo entrambe le serie con un punteggio di 6-2. La partita si è conclusa in circa un'ora, senza che l'avversario riuscisse a mettere in difficoltà l'avversario. Ora si prepara alla semifinale, dove affronterà uno tra Zverev e Cerundolo.

L'azzurro vince con un doppio 6-2 e attende ora uno fra Zverev e Cerundolo MIAMI (STATI UNITI) - Poco più di un allenamento. Jannik Sinner torna ad alzare il livello e prende a pallate un Frances Tiafoe incapace di opporre resistenza: 6-2 6-2 in appena 71 minuti di gioco e biglietto per la semifinale del "Miami Open" staccato. Con un servizio solido e una varietà di gioco che ha messo alle corde lo statunitense sin dai primi scambi, il 24enne altoatesino si porta così a due vittorie dal "Sunshine Double", impresa riuscita solo ad altri sette giocatori, l'ultimo dei quali fu però Roger Federer nel 2017. Tiafoe - alla quinta sconfitta in sei confronti con l'azzurro - appare in balia dell'avversario per tutta la durata del match, dove non riesce a far tesoro nemmeno delle briciole che Sinner gli lascia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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