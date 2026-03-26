Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali dell’ATP 100 di Miami dopo aver battuto in due set lo statunitense Tiafoe con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e 12 minuti. La partita si è conclusa con il giocatore altoatesino che ha ottenuto la vittoria in modo netto, senza perdere il primo o il secondo set.

MIAMI (USA) – Jannik Sinner approda alle semifinali dell’Atp 100 di Miami, L’altoatesino ha sconfitto con il punteggio di 6-2 6-2 lo statunitense Frances Tiafoe in un’ora e 12'. Sinner giocherà la sua quarta semifinale a Miami. A 24 anni, si qualifica per la 15ma semifinale in un Masters 1000. Solo sei giocatori ne hanno raggiunte di più, prima di aver compiuto 25 anni, da quando questa categoria di tornei è stata introdotta, nel 1990: Rafa Nadal (39), Novak Djokovic (29), Pete Sampras (20), Andy Murray (18), Lleyton Hewitt (17) e Roger Federer (16). Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner in semifinale a Miami: battuto in due set il francese Tiafoe

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