Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale al Masters 1000 di Miami, vincendo il match contro Frances Tiafoe in due set con punteggi di 6-2, 6-2. La partita si è giocata giovedì 26 marzo e ha visto il campione azzurro, attualmente al secondo posto nel ranking ATP, prevalere in modo chiaro sull’avversario.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Il campione azzurro si è imposto nei quarti del 1000 in Florida contro lo statunitense con una netta vittoria e affronterà per un posto in finale il vincente del quarto tra Zverev e Cerundolo Jannik Sinner è in semifinale al Masters 1000 di Miami. Oggi, giovedì 26 marzo, il campione azzurro, numero 2 del ranking Atp, ha battuto Frances Tiafoe con un netto 2 a zero, 6-2, 6-2. Sinner ha vinto il primo set in 25 minuti con il punteggio di 6-2, poi ha chiuso la pratica con lo statunitense, numero 20 del ranking Atp, con un secondo 6-2, in un'ora e 11 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Sinner è in semifinale a Miami: Tiafoe travolto in 2 set

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