Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due giocatori più noti del tennis internazionale, non hanno ancora collaborato nel padel. La loro partecipazione come coppia stabile nel settore sportivo non si è concretizzata fino a questo momento. La possibilità di una collaborazione tra i due atleti rimane soltanto un’ipotesi, senza annunci ufficiali o accordi pubblici.

La possibilità che i due massimi esponenti del tennis mondiale, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, formino una coppia stabile nel padel rimane al momento solo un’ipotesi non ancora realizzata. Durante un evento collaterale al Miami P1, lo spagnolo ha dichiarato con tono scherzoso che loro due avrebbero sconfitto le leggende Arturo Coello e Agustin Tapia. Sebbene la collaborazione ufficiale tra i due tennisti non si sia mai concretizzata, il dibattito sulla loro potenziale unione continua ad alimentare l’immaginario sportivo. Le fonti confermano che, pur essendoci state molte discussioni sull’argomento, nessun torneo di doppio è stato finora organizzato con questa specifica accoppiata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner e Alcaraz: la sfida padel che non si realizza

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