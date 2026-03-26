Sinner e Alcaraz in coppia insieme? Batteremmo i numeri 1 del mondo a padel | lo spagnolo scherza ma…

Negli ultimi tempi si è discusso più volte della possibilità di vedere Jannik Sinner e Carlos Alcaraz giocare insieme in un torneo di doppio, ipotesi sostenuta anche da alcuni commenti scherzosi dello spagnolo. Tuttavia, finora questa idea non si è mai tradotta in un impegno ufficiale, nonostante le conversazioni e le dichiarazioni dei due tennisti in merito.

Nel recente passato si è parlato più volte della possibilità di formare una coppia con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner per giocare insieme un torneo di doppio, ma l’ipotesi più volte caldeggiata, e su cui sono intervenuti gli stessi tennisti, non si è mai concretizzata. I due grandi rivali del circuito internazionale continuano a fronteggiarsi a livello individuale (anche se nel 2026 non si è ancora materializzato un testa a testa ufficiale, escludendo dunque l’esibizione di Seoul), ma per il momento il doppio con il numero 1 e il numero 2 di singolare resta soltanto un’idea. Sul tema si è pronunciato nuovamente Carlos Alcaraz, grande star al Convention Center di Miami, dove si è svolto un evento a margine del Miami P1, una tappa del Premier Tour di padel, altro sport con racchetta di cui molti sportivi sono particolarmente appassionati. 🔗 Leggi su Oasport.it

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