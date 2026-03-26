Stasera a Miami, il tennista italiano affronterà il padrone di casa Frances Tiafoe in una partita valida per il torneo locale. L'incontro si svolgerà sul campo principale e sarà seguito da appassionati e media specializzati. La sfida tra i due giocatori rappresenta uno degli appuntamenti principali dell'evento di questa settimana.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo Michelsen, Jannik Sinner incontra un altro americano al Miami Open. Si tratta di Frances Tiafoe, giocatore imprevedibile, numero 20 del ranking ATP. È la quinta volta in carriera che giocano uno contro l'altro e il bilancio vede Sinner avanti 4 a 1. Con un precedente un po' controverso: in semifinale a Vienna nel 2021, Jannik stava controllando agevolmente, quando, sotto di un set e due break, Tiafoe inizia a interagire con il pubblico, scherzando tra i punti e caricando gli spettatori. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sinner a Miami stasera incontra il padrone di casa Frances Tiafoe

Articoli correlati

Sinner a Miami stasera incontra il padrone di casa Alex MichelsenAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Leggi anche: Sinner al secondo turno degli Australian Open incontra il padrone di casa James Duckworth

Contenuti e approfondimenti su Frances Tiafoe

Temi più discussi: Jannik Sinner - Frances Tiafoe al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita dei quarti in diretta · Tennis ATP; Sinner-Tiafoe all'Atp Miami 2026, dove vedere in tv e streaming; Miami Open bollente: Sinner-Tiafoe, duello per la gloria nei quarti; Sinner-Tiafoe, vale un posto in semifinale: quando e dove vederla.

Quando Sinner-Tiafoe? Definito l’orario a Miami: dove vederlo in tv, canali esatti, streamingDopo il tour de force a cui è stato sottoposto tra sedicesimi ed ottavi del torneo ATP Masters 1000 di Miami, l'azzurro Jannik Sinner, ha goduto di un ... oasport.it

Sinner oggi a Miami Open: sfida Tiafoe per un posto in semifinale. A che ora gioca e dove vedere la direttaOggi Jannik Sinner affronta l’americano Tiafoe per un posto in semifinale al Miami Open 2026. L’azzurro punta al Sunshine Double e a guadagnare punti Atp per avvicinarsi a Alcaraz ... firstonline.info

MIAMI OPEN 2026 OGGI GIOVEDÌ 26 Mar QUARTI di FINALE ORE 18.00 Jannik SINNER dopo aver superato in un'ora e 42 minuti Alex MICHELSEN e... a farlo Senza perdere SET nei quarti trova un altro Americano Frances TIAFOE OGGI GIOVEDÌ 26 Mar O - facebook.com facebook

Domani Jannik Sinner sfiderà Frances Tiafoe nel primo match della sessione diurna, non prima delle 18:00 italiane (13:00 ora locale). I precedenti fra i due vedono avanti l'italiano per 4-1. x.com