Il sindaco e l’assessore di una città hanno commentato una recente sentenza del tribunale amministrativo, definendola una beffa e accusando discriminazioni nei confronti della comunità. Secondo quanto dichiarato, il tribunale si sarebbe basato esclusivamente sulla ricostruzione della Regione, considerandolo negativo il parere conclusivo della conferenza dei servizi del 2022. Le dichiarazioni sono state rilasciate subito dopo la pubblicazione della decisione giudiziaria.

TERNI "A una prima lettura della sentenza – dichiarano il sindaco Stefano Bandecchi e l’assessore Sergio Anibaldi - il Tar si è attenuto esclusivamente alla ricostruzione effettuata dalla Regione e cioè ha letto come negativo il parere conclusivo della conferenza dei servizi decisoria del 2022. In altri termini la sentenza si basa sul riconoscimento dell’interpretazione data dalla Regione sul punto cinque della conferenza dei servizi secondo cui si sarebbe conclusa negativamente per la clinica. Così facendo il Tar non è dovuto entrare nel merito di nessuna valutazione di diritto in merito a legge stadi, procedure di legge in materia di conferenza dei servizi, in merito alla prevalenza o meno di pareri positivi all’interno della procedura, e ha potuto così cassare il provvedimento comunale conseguente alla conferenza dei servizi decisoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sindaco e neoassessore contro i giudici : "Sentenza beffa, la città è stata discriminata"

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