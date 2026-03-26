Una tragedia si è verificata ieri mattina a Serdiana, nel sud della Sardegna, durante un'attività di paracadutismo. Un paracadutista è precipitato durante la fase di atterraggio e ha perso la vita a pochi metri da terra. L'incidente è avvenuto nel campo di volo locale, dove sono intervenuti i soccorsi ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Cremona, 26 marzo 2026 – Tragedia nella tarda mattinata di ieri al c ampo di volo di Serdiana, nel sud della Sardegna. Simone Bacchiega, paracadutista 51enne di Cremon a, ha perso la vita in località Is Paulis. Era arrivato al campo insieme a due amici nella mattinata di ieri, il tempo di prepararsi e poi il lancio da quattromila metri di altezza: nell’ultimo tratto della discesa una virata improvvisa lo ha fatto precipitare al suolo. Immediatamente sono scattati i soccorsi, i primi ad intervenire sono stati alcuni presenti, tra cui un istruttore del campo volo. “Lo schianto è stato terribile. In pochi minuti l’ambulanza era qui ed hanno iniziato subito con le manovre di massaggio cardiaco - racconta Valentino, uno degli istruttori del campo -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Simone Bacchiega precipita e muore in paracadute: la virata fatale a pochi metri da terra

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Tragedia a Serdiana: muore il paracadutista cremonese Simone Bacchiega x.com