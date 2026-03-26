Simon Kjaer, difensore danese di 37 anni, ha giocato con il Milan contribuendo allo scudetto del 2022 e ha rappresentato la nazionale danese in diverse competizioni internazionali. Dopo aver concluso la carriera da calciatore, ha intrapreso un percorso professionale alternativo. La sua carriera nel calcio ha incluso numerose presenze in campionati europei e partite con la nazionale.

Oggi, 26 marzo 2026 Simon Kjaer spegne 37 candeline. Una carriera costruita su leadership, senso di responsabilità e scelte mai banali. Dallo scudetto con il Milan al soccorso a Christian Eriksen, fino all’addio al calcio giocato e al nuovo ruolo da dirigente: il 'Vichingo' ha lasciato un segno profondo nel mondo del calcio, sia dentro che fuori dal campo. Arrivato al Milan nel gennaio 2020 in prestito dal Siviglia dopo sei mesi all’Atalanta, Kjaer si è preso il centro della difesa con personalità e carisma. A luglio dello stesso anno il Diavolo lo ha riscattato per 3,5 milioni di euro, cifra scalata dall’operazione che portò Suso in Andalusia per 21 milioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Simon Kjaer, 37 anni da ‘Vichingo’: lo scudetto del 2022, l’amore per il Milan e la nuova vita dopo il ritiro

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