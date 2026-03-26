A Milano è stato presentato il nuovo sistema brevettato ALP Fire System AR1200, progettato per migliorare la sicurezza antincendio. Il dispositivo si distingue per le sue caratteristiche di efficienza e sostenibilità, offrendo nuove soluzioni nel settore dell’impiantistica di protezione antincendio. La sua introduzione segna un passo avanti nel settore, con applicazioni rivolte alla tutela di persone ed edifici.

Nuovi standard nella protezione di persone ed edifici nell'ambito dell'impiantistica e della sicurezza antincendio, con un approccio che combina efficienza e sostenibilità. A Milano viene presentato un sistema brevettato definito unico al mondo, sviluppato dallo spin-off dell'Università Niccolò Cusano Alpactive International. Il progetto comprende il pannello e l'innovazione ALP Fire System AR1200. Il debutto ufficiale avviene in occasione di MCE 2026, la Mostra Convegno Expocomfort in programma a Fiera Milano dal 24 al 27 marzo. L'iniziativa segna un passaggio rilevante per il settore dell'impiantistica e della sicurezza antincendio, che si confronta con una nuova soluzione tecnologica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza antincendio, debutta a Milano il sistema brevettato ALP Fire System AR1200

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