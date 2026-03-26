La Sicilia si trova al secondo posto in Italia per il maggior aumento di furti di dati, con una crescita del 9,7%. Il fenomeno riguarda principalmente il Sud del paese, dove si registrano numeri in aumento nel settore dei cyber attacchi. Le statistiche evidenziano un incremento delle operazioni di furto di informazioni digitali nell’isola rispetto ad altre regioni italiane.

Crescono sia il numero degli alert che la loro gravità media (+22%), a causa della diffusione di combinazioni di dati sempre più complete e quindi più pericolose L’Isola nel mirino dei cyber criminali. Esplode infatti il rischio di furti dei dati al Sud. E proprio la Sicilia si attesta al + 9,7%. Nel 2025 le segnalazioni relative all’esposizione di dati personali sul dark web sono aumentate del 5,8% rispetto all’anno precedente, mentre si registra un calo del 6,6% per il web pubblico. Crescono sia il numero degli alert che la loro gravità media (+22%), a causa della diffusione di combinazioni di dati sempre più complete e quindi più pericolose. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Sicilia nel mirino degli hacker, l'Isola sul podio italiano per boom di furti dati

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