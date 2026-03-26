Un uomo di 36 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver usato un falso profilo su Snapchat per adescare ragazze. L’indagato si spacciava per un diciassettenne di Milano, con cui aveva scambiato messaggi e inviato foto e video. La sua intenzione era convincere le giovani a mandargli materiale personale, promettendo anche di sposarle una volta raggiunta la maggiore età.

Chattava da tempo sul social network Snapchat con quello che credeva essere un 17enne di Milano. Lui le prometteva di sposarla una volta raggiunta la maggiore età, ma dietro quel giovane milanese si nascondeva un 36enne di Vicenza. L’indagine è scattata dopo la denuncia fatta dai genitori della minore, una ragazzina di appena 11 anni, che avevano trovato nel telefono della figlia una chat con foto e materiale pedopornografico autoprodotto. L’indagine, condotta dalla sezione operativa di Rimini e coordinata dalla Procura di Bologna, ha rivelato come il 36enne, convivente con i propri genitori, era riuscito a carpire la fiducia dell’11enne.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si spacciava per 17enne per adescare ragazzine e farsi mandare foto e video: ai domiciliari un 36enne

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