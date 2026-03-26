Si finge 17enne su Snapchat e adesca una 11enne | era un 36enne che viveva coi genitori arrestato a Vicenza
Una persona di 36 anni è stata arrestata a Vicenza con l'accusa di aver contattato una bambina di 11 anni attraverso Snapchat, fingendosi un diciassettenne. L'inchiesta della polizia postale di Rimini era iniziata dopo aver trovato alcune chat a contenuto erotico sul telefono della ragazzina. L'uomo viveva con i genitori al momento dell'arresto.
L'inchiesta della polizia postale di Rimini era partita a seguito della scoperta di alcune chat a sfondo erotico sul telefono della minore. Dall'altra parte delle chat del social network Snapchat vi era in realtà un 36enne Vicentino che si fingeva 17enne con finte foto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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