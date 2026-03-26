Si ferisce durante alcuni lavori sulla sua barca | tensione per un uomo nel Golfo di Policastro

Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito mentre svolgeva lavori di manutenzione sulla sua barca nel Porto di Policastro. L’incidente si è verificato nel corso della giornata di giovedì, creando preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e valutare le condizioni dell’uomo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tensione, in questo giovedì, nel Porto di Policastro: un 50enne è rimasto gravemente ferito durante alcuni lavori di manutenzione sulla sua barca da diporto. Condotto inizialmente all'ospedale a Sapri, è stato poi trasferito presso il Policlinico di Napoli. Indaga, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Si ferisce durante alcuni lavori sulla sua barca: tensione per un uomo nel Golfo di Policastro Articoli correlati Golfo di Policastro, nuovo crollo sulla Sp 82 a Policastro BussentinoSale la preoccupazione per le condizioni in cui versa la Strada Provinciale 82, che collega Policastro Bussentino al capoluogo Santa Marina. Ponte sul fiume Soranna: il PSI Golfo di Policastro chiede chiarimenti sui tempi dei lavoriIl Coordinamento del Partito Socialista Italiano – Golfo di Policastro ha inviato una nota formale richiamando l’attenzione del Comune di Ispani e...