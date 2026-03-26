si era arruolato coi russi per sfuggire a una condanna per violenza su una bambina arrestato pizzaiolo napoletano

Un uomo di Napoli, rientrato dall’Ucraina, è stato arrestato all’aeroporto di partenza poco dopo il suo arrivo in Italia. Si era arruolato con le forze russe per evitare una condanna per violenza su una bambina. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri al momento dello sbarco, in seguito a un ordine di custodia cautelare emesso dalla magistratura.

Napoli, 26 marzo 2026 – Arrestato appena atterrato in Italia di rientro dalla guerra in Ucraina. È successo ieri sera a Fiumicino, dove i carabinieri del Nucleo operativo investigativo di Napoli hanno preso in consegna un pizzaiolo 52enne, Gianni Cenni, che deve scontare una pena per violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 7 anni. L'uomo, originario di Chiaiano, un quartiere della periferia nord occidentale di Napoli, si era reso irreperibile da dicembre 2022, un mese dopo essere stato condannato. Dalle indagini dei carabinieri è stato documentato che Cenni aveva trovato rifugio dapprima in Finlandia e successivamente in Spagna, dove aveva rilevato una pizzeria all'insegna 'Via Napoli' a Formentera del Segura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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