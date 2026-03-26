Shannen Doherty svolta sull’eredità | accordo con l’ex marito dopo mesi di tensioni

Dopo quasi due anni dalla morte dell’attrice, si sono concluse le tensioni tra lei e il suo ex marito riguardo alla gestione dell’eredità. È stato raggiunto un accordo tra le parti, senza dettagli sui termini. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha riacceso il dibattito sulla successione e le questioni legali legate ai patrimoni delle celebrità decedute.

L’ eredità di Shannen Doherty continua a far parlare di sé a distanza di quasi due anni dalla scomparsa dell’attrice. Secondo documenti giudiziari ottenuti da TMZ, è stato raggiunto un accordo con il fotografo Kurt Iswarienko, ex marito di Shannen per risolvere le controversie patrimoniali che si trascinavano da novembre 2025 sull’eredità della star di Streghe. L’attrice è morta il 13 luglio 2024 dopo una lunga battaglia contro il cancro, ma aveva trovato il modo di definire un accordo di divorzio con Kurt pochi giorni prima della sua scomparsa. Nonostante questa intesa, nei mesi successivi sono emerse tensioni relative all’effettiva applicazione degli accordi presi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Shannen Doherty, svolta sull’eredità: accordo con l’ex marito dopo mesi di tensioni Articoli correlati Shannen Doherty, la battaglia per l’eredità due anni dopo la morte: l’ex marito contesta il divorzioLa saga legale che ha accompagnato gli ultimi mesi di vita di Shannen Doherty si arricchisce ora di un nuovo colpo di scena: il suo ex marito, Kurt... L'ex marito di Shannen Doherty contesta l'accordo di divorzio dall’attrice, morta a luglio 2024Secondo la rivista People, l’uomo avrebbe depositato documenti legali presso la Corte Superiore di Los Angeles il 14 gennaio 2026, sostenendo che... Approfondimenti e contenuti su Shannen Doherty Shannen Doherty, svolta sull’eredità: accordo con l’ex marito dopo mesi di tensioniL’eredità di Shannen Doherty continua a far parlare di sé a distanza di quasi ... msn.com Shannen Doherty, la battaglia per l’eredità due anni dopo la morte: l’ex marito contesta il divorzioLa saga legale che ha accompagnato gli ultimi mesi di vita di Shannen Doherty si arricchisce ora di un nuovo colpo di scena: il suo ex marito, Kurt Iswarienko, ha contestato l’accordo di divorzio ... dilei.it