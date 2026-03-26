Shaila Gatta a LVB la reazione davanti alle foto con Alvise Rigo | Mi sento in imbarazzo

Durante una trasmissione radiofonica, l'influencer e ballerina ha affermato di voler mantenere privata la propria vita e si è detta sorpresa nel vedere in diretta uno scatto che la ritrae con un altro uomo. La Gatta ha dichiarato di aver provato imbarazzo alla vista delle foto, senza fornire ulteriori dettagli sulla relazione o sul contesto in cui sono state scattate.

"Tendo tenere privata la mia vita, mi cogliete di sorpresa" afferma Shaila Gatta, sorpresa dallo scatto di lei con Alvise Rigo, mostratole in diretta a La Volta Buona Siamo nel salotto deLa Volta Buona, programma condotto daCaterina Balivoe in studio c’èShaila Gatta,ex gieffina ed ex velina diStriscia la Notizia. E’ proprio in diretta che la ragazza scopre di essere statapaparazzata con Alvise Rigo, reduce dallarecente rottura con Elisabetta Canalis. A mostrare le foto è il direttore del settimanaleOggi,Andrea Biavardi,nel corso della puntata di ieri 25 marzo. Andrea Biavardi nel corso della diretta deLa Volta Buona, mostra alla ex gieffina unafotografia che raffigura proprio la stessa Shaila Gatta con Alvise Rigo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Shaila Gatta a LVB, la reazione davanti alle foto con Alvise Rigo: “Mi sento in imbarazzo” Articoli correlati Shaila Gatta sorpresa in diretta, le foto con Alvise Rigo scatenano l’imbarazzo: ‘Era il primo giorno’Shaila Gatta e Alvise Rigo: cosa è successo in tv? Colta alla sprovvista, davanti alle telecamere. La Volta Buona, pagelle del 25 marzo: Shaila Gatta e le foto con Alvise Rigo a sorpresa (6), le lacrime di Boldi (8)La puntata del 25 marzo de La Volta Buona è all’insegna del ricordo di Gino Paoli, cantautore scomparso a 91 anni e autore di alcune delle canzoni... Approfondimenti e contenuti su Shaila Gatta Temi più discussi: Shaila Gatta, clamoroso scoop in diretta a La Volta Buona: Io e Alvise Rigo ci frequentiamo; Shaila Gatta rischia un malore scoprendo in diretta le foto con Alvise Rigo; La volta buona: Shaila Gatta in imbarazzo oggi per le foto con Alvise Rigo; Shaila Gatta scopre in diretta di essere stata beccata col nuovo ragazzo: Sono in imbarazzo, non ne sapevo nulla. Shaila Gatta punzecchiata da Magalli a La Volta Buona: Gatta morta. La reazione piccata dell'ex gieffinaDopo un anno da single, Shaila Gatta volta pagina e ritrova l’amore. L’ex velina di Striscia la notizia , reduce da un periodo intenso segnato dalla partecipazione al Grande ... torresette.news Shaila Gatta imbarazzata in diretta: la paparazzata, poi l'attacco di MagalliDurante l'ospitata a La Volta Buona, Shaila Gatta si è ritrovata al centro di un momento imprevisto: la paparazzata con Alvise Rigo e una battuta di Giancarlo Magalli hanno acceso tensioni in diretta. movieplayer.it Alvise Rigo, chiusa la storia con Elisabetta Canalis, ora sta con un’altra velina: Shaila Gatta - facebook.com facebook