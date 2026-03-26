SETTIMANA SANTA

Durante la Settimana Santa, si è consumato un episodio politico che ha coinvolto la ministra delle Imprese e del Made in Italy. La presidente del Consiglio ha richiesto le dimissioni di un membro del governo, che ha inizialmente resistito prima di lasciare l’incarico in polemica. Nelle sue dichiarazioni, ha affermato di avere un certificato penale senza problemi e di voler evitare di essere fatto passare come capro espiatorio.

Che Via Crucis: la Meloni chiede le dimissioni della Santanchè da ministro. Lei resiste ma poi, rimasta sola, lascia in polemica: «Il mio certificato penale è pulito, non voglio essere il capro espiatorio però dico: “Obbedisco”». La sfida del governo adesso è risorgere dopo giornate di passione. «Chi sbaglia, paga». Avrebbe dovuto essere lo slogan della campagna referendaria, per spiegare che anche i magistrati che commettono errori devono risponderne. Ma dopo il No alla riforma della giustizia «chi sbaglia, paga» è la nuova parola d’ordine di Giorgia Meloni, la quale si sarebbe sfogata con i principali collaboratori, dicendo di non essere più disposta a coprire nessuno. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - SETTIMANA SANTA Articoli correlati Settimana Santa a Catanzaro: riti, cori e arcivescovoLa Settimana Santa a Catanzaro si prepara ad accogliere i fedeli con un calendario preciso di celebrazioni che iniziano il 28 marzo e culminano nella... La Settimana Santa a Vico del GarganoLa Settimana Santa di Vico del Gargano rappresenta uno dei momenti più significativi dellavita della nostra cittadina, un momento di fede profonda,... Viaggio nella Settimana Santa Tutto quello che riguarda SETTIMANA SANTA Temi più discussi: Gerusalemme, annunciate limitazioni alle celebrazioni della Settimana Santa; Pasqua e Settimana Santa: su Tv2000 le celebrazioni con Papa Leone XIV, ‘The Chosen 5’, film e documentari; Settimana Santa e Pasqua alla Porziuncola; Settimana Santa. Sospensione ZTL diurna. Prende il via la Settimana Santa. Tutti gli appuntamenti in programmaDomenica di Pasqua, 5 aprile, ore 9 Messa nel Carcere di san Giorgio; in cattedrale invece la Messa sarà celebrata alle ore 10:30; poi Messa a Viareggio nella parrocchia di Santa Rita alle ore 12; ... lanazione.it Domenica inizia la Settimana Santa: tutte le celebrazioni presiedute dall’arcivescovoLa Quaresima 2026 sta per finire: con il 29 marzo, Domenica delle Palme, inizia la Settimana Santa. Una settimana densa di impegni per i fedeli e anche per l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti. La D ... luccaindiretta.it La puntata di fatti per il cielo del 29 marzo sarà dedicata alla domenica delle palme e alla settimana santa. Don Francesco Cristofaro insieme ai suoi ospiti, Padre Pasquale Triulzio e Sorella Manuela Calarco percorreranno giorno dopo giorno i riti di tutta la se - facebook.com facebook