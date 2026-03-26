Settimana Coppi&Bartali 2026 Filippo D’Aiuto sorprende tutti nella seconda tappa ed è il nuovo leader

Nella seconda tappa della Settimana Coppi e Bartali 2026, un giovane ciclista ha conquistato la leadership e attirato l’attenzione. Durante la corsa, ha ottenuto una prestazione che ha sorpreso gli spettatori e gli avversari, portandosi in testa alla classifica generale. La gara si è svolta su un percorso impegnativo, con cambi di ritmo e passaggi tecnici che hanno messo alla prova i partecipanti.

Una giornata indimenticabile per Filippo D’Aiuto. Il 24enne corridore della General Store – Essegibi – F.Lli Curia centra la sua prima vittoria in carriera, imponendosi nella seconda tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026, corsa che fa parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni 2026. Un’azione bellissima quella di D’Aiuto, che ha anticipato la volata a pochi chilometri dalla fine e ha poi resistito al ritorno del gruppo, tagliando il traguardo di Massalengo a braccia alzate in solitaria. Con questa vittoria il nativo di Monfaclone diventa anche il nuovo leader della classifica generale. La fuga di giornata vede protagonisti Renato Favero (Biesse – Carrera – Premac), Kevin Pezzo Rosola (General Store – Essegibi – F. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Settimana Coppi&Bartali 2026, Filippo D’Aiuto sorprende tutti nella seconda tappa ed è il nuovo leader Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto è solo all’ultimo kilometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto si impone a sorpresa anticipando la volata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. Contenuti utili per approfondire Settimana Coppi Temi più discussi: Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 - Analisi del percorso; SETTIMANA INTERNAZIONALE COPPI E BARTALI: TUTTO PRONTO PER UN'EDIZIONE SPETTACOLARE; Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Barbaresco-Barolo in tv: orari, percorso, favoriti. Finale per uomini da classiche; Settimana Coppi e Bartali: tutte le tappe, i favoriti e dove vederla in tv. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto si impone a sorpresa anticipando la volata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 LA CLASSIFICA DELLA SECONDA TAPPA DELLA ... oasport.it SETTIMANA COPPI & BARTALI: COLPO DA FINISSEUR PER D’AIUTO NELLA 2? TAPPA. MOSCHETTI REGOLA IL GRUPPO IN VOLATA, 3° BESSEGACon una coraggiosa azione da finisseur portata negli ultimissimi chilometri Filippo D'Aiuto (General Store - Essegibi - F.lli Curia) ha conquistato in solitaria la seconda tappa della Settimana Intern ... tuttobiciweb.it Settimana Coppi e Bartali 2026, Maximilian Schachmann: “La partenza di Evenepoel È un processo normale. Abbiamo migliorato i punti di forza” x.com Dopo una prima tappa totalmente piemontese tra Barbaresco e Barolo, la Settimana Coppi e Bartali passa in Lombardia dove tra Lodi e Massalengo andrà in scena la seconda frazione. - facebook.com facebook