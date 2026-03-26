Sette cani rapiti in Cina fuggono per 17 km il video è reale ma la storia è falsa | la ricostruzione

Un video che mostra sette cani in fuga in Cina, apparentemente rapiti, è stato diffuso online. Tuttavia, le autorità hanno chiarito che la vicenda narrata nel filmato non corrisponde alla realtà. La scena rappresenta in realtà un gruppo di cani randagi che si erano radunati intorno a una femmina in calore, senza alcuna implicazione di rapimento.

La storia dietro il video dei sette cani fuggiti in Cina da un presunto rapimento era falsa. Si trattava di un gruppo di cani abituati a girovagare che si erano radunati intorno a una femmina in calore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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