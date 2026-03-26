Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia

A Manfredonia, la Croce Rossa Italiana ha avviato un progetto di Servizio Civile Universale rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni. La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni. L'iniziativa mira a coinvolgere i partecipanti in attività di assistenza e supporto alla comunità locale.

10 posti disponibili in ben quattro progetti diversi nel nostro Comitato! Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 1 - I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi tramite Carta di Identità Elettronica (CIE). La CIE è il documento d’identità dei cittadini italiani che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia Articoli correlati Leggi anche: Servizio Civile, aperto il nuovo bando: 3.145 posti nella Croce Rossa Italiana Altri aggiornamenti su Servizio Civile Universale Temi più discussi: Il Servizio Civile Universale nei Vigili del fuoco per il 2026; Bando di Servizio Civile Universale 2026; Pubblicato il nuovo Bando di Servizio Civile Universale 2026; Il Servizio Civile Universale spiegato in breve e con qualche tip!. Servizio civile universale, dieci posti disponibili in ComuneSono 10 i posti disponibili nell’ambito del servizio civile universale proposti dal Comune di Porto Sant’Elpidio: una opportunità di ... ilrestodelcarlino.it Servizio Civile Universale in Croce Rossa, un anno che conta!Il Servizio Civile Universale non è un rapporto di lavoro subordinato, bensì un’esperienza di cittadinanza attiva e formazione personale, basata su un patto volontario. Nel Comitato di Rieti sono disp ... rietinvetrina.it Servizio Civile Universale - facebook.com facebook Servizio civile universale per progetti presso il Parco Mediceo di Pratolino x.com