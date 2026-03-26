servizio civile universale addiopizzo cerca volontari tra i 18 e 28 anni

Addiopizzo ha annunciato la ricerca di volontari tra i 18 e i 28 anni per partecipare al Servizio civile universale. L’organizzazione continuerà a promuovere il consumo critico, l’inclusione sociale e la partecipazione civica attraverso questa collaborazione con la rete del Gonzaga. La selezione dei volontari è aperta, senza ulteriori dettagli sui termini o sulle modalità di partecipazione.

Addiopizzo prosegue il proprio impegno nella diffusione del consumo critico, nella promozione dell’inclusione sociale e della partecipazione civica, aderendo al Servizio civile universale della rete del Gonzaga. Nell’ambito del progetto “Direzione Futuro”, infatti, l’associazione antiracket ha deciso di inserire quattro operatori volontari, di età compresa tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti nella sede di via Lincoln 131 a Palermo, in un bene confiscato alla mafia e intitolato a Mario Bignone (codice sede: 210026). Per presentare la domanda gli aspiranti volontari avranno tempo sino alle ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026. Il servizio durerà 12 mesi, con avvio in programma per settembre 2026, e prevede un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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