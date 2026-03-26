serve un nuovo maschio

È stato annunciato un progetto destinato a intervenire già nelle scuole elementari, con l’obiettivo di

Noi, che ci troviamo a disagio in una società maschilista, ma ancora peggio in una iperfemminilizzata, abbiamo letto con un senso di devastazione interiore la notizia che sta per partire un progetto pensato per "decostruire gli stereotipi di genere" già nella scuola primaria. Obiettivo? Avere dei "nuovi maschi" (quando noi, visto il modello che va per la maggiore, ambiremmo semmai a delle "nuove femmine"). Comunque. Il progetto - accreditato sulla piattaforma del ministero dell'Istruzione. - coinvolgerà 250 classi, 12.500 bambini dai 6 agli 11 anni, 5mila insegnanti e 50mila educatori. Ah. L'ideatrice è Francesca Cavallo, che si autodefinisce "donna queer, lesbica e attivista Lgbtqia+". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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