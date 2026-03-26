Nel girone H di Serie D, la lotta per la testa della classifica si fa più accesa con quattro squadre racchiuse in soli due punti a sei giornate dalla fine. La partita si fa serrata e il punteggio rimane molto compatto in zona alta, con le squadre che continuano a inseguire la vittoria per consolidare la posizione. La situazione resta molto aperta e ancora tutto può succedere.

Tempo di lettura: 2 minuti È un finale tutto da vivere quello che si prospetta nel girone H di serie D dove nelle zone alte della classifica ci sono 4 squadre in appena 2 punti quando al termine mancano sei giornate. Probabilmente neanche il più bravo tra gli sceneggiatori avrebbe mai potuto ipotizzare un copione simile con la Paganese (53) che nelle gare che restano proverà a scalzare dal vertice la capolista Barletta (55) che ha espugnato il “Marcello Torre” un paio di settimane fa nel bel mezzo di un frangente della stagione che ha visto i campani conquistare un solo punto tra la 25esima e la 27esima giornata. I margini per riprendersi il... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie D, Paganese: bagarre in vetta, 4 squadre in 3 punti

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