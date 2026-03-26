Serie D Fossombrone hai sei battaglie Non voglio cali di concentrazione

Da sport.quotidiano.net 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di Serie D, il tecnico della squadra locale ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione dopo la partita giocata a Termoli, dove la squadra ha conquistato un punto su un campo difficile contro una diretta rivale. Il mister ha anche menzionato che la squadra ha già affrontato sei battaglie finora e che è fondamentale evitare cali di attenzione nelle prossime gare.

Mister Giuliodori, a Termoli è arrivato un punto pesante su un campo difficile contro una diretta concorrente: che partita è stata e che risposta ha avuto dalla squadra? "Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata, su un campo difficile e contro un avversario in salute, reduce da una vittoria importante in trasferta. Per loro era una partita da dentro o fuori, soprattutto giocando in casa, e l’hanno affrontata con grande determinazione. Da parte nostra, però, ho visto una squadra attenta e ordinata, capace di stare bene in campo per tutti i novanta minuti. Abbiamo concesso pochissimo e, nel complesso, credo che la prestazione sia stata positiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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