La Salernitana si avvicina alla conclusione dell’accordo per il passaggio di proprietà. La firma per la cessione del club da parte di Iervolino è prevista a breve, con una data imminente. La trattativa si sta avvicinando alla fase finale, e la società potrebbe cambiare ufficialmente proprietario in tempi rapidi.

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© Calcionews24.com - Serie C, Salernitana ci siamo quasi per il passaggio di proprietà! Firma imminente: la data

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