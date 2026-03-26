Una donna ha trascorso due anni consecutivi sulla cima di una sequoia alta 61 metri, senza mai scendere. La sua permanenza sulla pianta ha attirato l’attenzione di media e ambientalisti, portando alla luce il tema della tutela delle foreste secolari. La vicenda si inserisce in un contesto di dibattiti sul rispetto delle aree naturali e delle pratiche di conservazione delle specie arboree più longeve.

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© Cms.ilmanifesto.it - Sequoie, il «mistero» della longevità millenaria dei giganti delle foreste

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