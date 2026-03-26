Una sentenza definitiva ha stabilito il reintegro del consigliere Vaccarello e ha risolto la disputa tra l'azienda Tua e alcuni lavoratori, tra cui il consigliere comunale. La vertenza si è conclusa con questa decisione, dopo le procedure legali avviate in precedenza. La questione riguardava i licenziamenti dei dipendenti coinvolti nel caso.

Si chiude con una decisione definitiva la vertenza che vedeva contrapposti l’azienda Tua e un gruppo di lavoratori, tra cui il consigliere comunale Angelo Vaccarello. La magistratura ha riconosciuto l’illegittimità dei licenziamenti, disponendo il reintegro dei dipendenti e restituendo loro stabilità dopo anni di incertezza. Per Vaccarello la sentenza assume anche un valore istituzionale, poiché ristabilisce la sua piena integrità e rafforza la sua agibilità politica nell’esercizio del mandato pubblico di consigliere comunale. Grande soddisfazione è stata espressa da Usb Lavoro Privato Tpl Sicilia, che ha seguito la vicenda sostenendo le ragioni dei lavoratori e ha reso nota la vicenda. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Sentenza definitiva sui licenziamenti Tua, reintegrato il consigliere Vaccarello

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